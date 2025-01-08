НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Депутат Немкин: кража данных через QR-коды будет популярна в 2025 году

Депутат Немкин: кража данных через QR-коды будет популярна в 2025 году

Мошенники подделывают их и размещают в общественных местах Ряд мошеннических схем с большой долей вероятности сохранят свою популярность и в 2025 году, в том числе поддельные инвестиционные платформы и схема с кражей данных при помощи QR-кодов, рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх