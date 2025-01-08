Депутат Немкин: кража данных через QR-коды будет популярна в 2025 году

Мошенники подделывают их и размещают в общественных местах Ряд мошеннических схем с большой долей вероятности сохранят свою популярность и в 2025 году, в том числе поддельные инвестиционные платформы и схема с кражей данных при помощи QR-кодов, рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.