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  • НС
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Русские в ЮАР на Новый год тоже смотрели поздравление Путина и «Иронию судьбы»

Русские в ЮАР на Новый год тоже смотрели поздравление Путина и «Иронию судьбы»

Соотечественники нигде не пропадут, и даже летом найдут в жаркой далекой стране елку и нарядят ее.фото: Игнат Широков специально для ГлагоLЮАР очень далеко от России, но Новый год встречают здесь всего лишь на час позже Москвы.

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