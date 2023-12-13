Десантники уничтожили «Ланцетами» два танка и одну САУ ВСУ в районе Клещеевки

Десантники ликвидировали с помощью дронов-камикадзе «Ланцет» два танка и одну самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины под селом Клещеевка, расположенном в Донецкой Народной Республике.
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