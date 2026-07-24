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Введены новые правила для всех, у кого есть полис ОМС: Какие изменения произошли

Введены новые правила для всех, у кого есть полис ОМС: Какие изменения произошли

В России стартовала крупномасштабная программа обновления национальной системы здравоохранения. Эта инициатива предполагает внедрение широкого комплекса изменений для всех граждан, имеющих действующий полис обязательного медицинского страхования.

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