Введены новые правила для всех, у кого есть полис ОМС: Какие изменения произошли

В России стартовала крупномасштабная программа обновления национальной системы здравоохранения. Эта инициатива предполагает внедрение широкого комплекса изменений для всех граждан, имеющих действующий полис обязательного медицинского страхования.
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