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«Предвоенный режим» позволит Польше перебрасывать войска НАТО через страну

«Предвоенный режим» позволит Польше перебрасывать войска НАТО через страну Власти Польши готовят ввести на территории страны так называемый «предвоенный» режим, в рамках которого переброска войск НАТО будет разрешена без объявления войны.

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