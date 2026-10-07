«Предвоенный режим» позволит Польше перебрасывать войска НАТО через страну Власти Польши готовят ввести на территории страны так называемый «предвоенный» режим, в рамках которого переброска войск НАТО будет разрешена без объявления войны.
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