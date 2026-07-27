«Одноразовое подкрепление»: Русские Су-34 превратили жизнь укро-вояк на подступах к Краматорску и Славянску в кошмар, но очень короткий Ликвидация майора Ревацкого и актера Бушмакина — покойники ВСУ «в лицах», а не в статистике становятся проклятием Незалежной Радомир Маркуш На фото: истребители-бомбардировщики Су-34.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии