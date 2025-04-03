В Астрахани до конца года автомашинам запрещено парковаться и делать остановки возле 18-этажки в Советском районе

Ради безопасности дорожного движения. В Советском районе Астрахани в целях обеспечения безопасности дорожного движения со 2 апреля до 19:00 30 декабря введено ограничение остановки и стоянки автотранспорта на участке дороги по ул.
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