Bryan Cranston Pays Tribute To Breaking Bad's RJ Mitte After His Death: 'I'll Miss You, Son'

Breaking Bad star Bryan Cranston pays tribute to his TV son RJ Mitte, following news of the actor's death at age 34: "I'm in deep despair as I write this.
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