В Тверской области за неделю зафиксировано 185 случаев присасывания клещей

Сезон активности клещей в Тверской области: актуальная статистика и правила безопасности. Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный оперативный мониторинг ситуации с присасыванием клещей и распространением инфекций, передающихся через их укусы.
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