Хакерская группировка Pink Drainer украла $4,4 млн только у одной из жертв

Хакерская группировка, известная как Pink Drainer, попала в центр внимания после масштабного похищения криптовалюты Chainlink (LINK) на общую сумму в эквиваленте 4,4 миллиона долларов у одной единственной жертвы.
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