Жак Вильнев о ситуации в «Ред Булл»: «Ферстаппен не единственный в мире потрясающий гонщик. Посадите за руль Алонсо, и он тоже будет побеждать»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что если ситуация в «Ред Булл» накалится до предела и встанет вопрос об уходе из организации либо Кристиана Хорнера, либо Макса Ферстаппена, то расставание с действующим чемпионом не сильно скажется на «Ред Булл».
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