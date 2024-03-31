Жак Вильнев о ситуации в «Ред Булл»: «Ферстаппен не единственный в мире потрясающий гонщик. Посадите за руль Алонсо, и он тоже будет побеждать»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что если ситуация в «Ред Булл» накалится до предела и встанет вопрос об уходе из организации либо Кристиана Хорнера, либо Макса Ферстаппена, то расставание с действующим чемпионом не сильно скажется на «Ред Булл».