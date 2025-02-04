Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по подготовке к 80-летию Победы

3 февраля в Нижегородском кремле под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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