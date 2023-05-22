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«Самое дорогое шоу»: В Крыму высказались о гастролях Зеленского

«Самое дорогое шоу»: В Крыму высказались о гастролях Зеленского

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского актером самого дорогого шоу в истории.

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