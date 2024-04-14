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Распад США, присоединение Аляски к России: ясновидящая Лена Калашникова о будущем мира

Распад США, присоединение Аляски к России: ясновидящая Лена Калашникова о будущем мира

Вчера 309 прочитали В 2024 году мир станет свидетелем серьезных изменений, предупреждает ясновидящая Лена Калашникова.

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