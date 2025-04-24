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Саа считает «Ливерпуль» фаворитом следующего сезона АПЛ: «Они были самыми стабильными, продлили ван Дейка и Салаха. У «Ман Сити» впереди перемены»

В нынешнем сезоне «красным» достаточно набрать одно очко в пяти турах, чтобы гарантировать себе титул.

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