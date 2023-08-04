Министерство обороны Новой Зеландии обвинило Россию и Китай в создании угрозы для "системы, основанной на правилах", которую США и западные государства навязывают вместо международного права.
Минобороны Новой Зеландии обвинило РФ и Китай в создании угрозы новому мировому порядку
Комментарии
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оо
олег олейник
Когда США более 75 дней незаконно бомбили Югославию со своими союзниками , а до этого Корейская война , Вьетнам , Ливан , Гренада , Панама , Ирак , Сомали , Гаити , Руанда , затем Афганистан , Ливия и т.д. ! А где же и с кем за это время воевала Россия ? У США свыше 180 военных баз за рубежом и они считают себя самым миролюбивым государством , а Россию самым агрессивным во всём мире , так ещё провоцируют во всём мире различные блоки против России !
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