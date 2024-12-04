В Курске суд заочно заключил под стражу немецкого журналиста 

<p style="text-align:justify"><strong>Ленинский районный суд города Курска рассмотрел ходатайство Пограничного управления ФСБ России об избрании меры пресечения журналисту немецкой телерадиовещательной корпорации "Дойче велле" Коннолли Николасу Симону.
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