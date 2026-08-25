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7 лет обновлений: GrapheneOS появится на смартфонах Lenovo Motorola

7 лет обновлений: GrapheneOS появится на смартфонах Lenovo Motorola

Сначала на моноблоках GrapheneOS Foundation объявила, что «ориентированная на конфиденциальность мобильная операционная система с открытым исходным кодом» GrapheneOS будет поддерживать смартфоны Lenovo Motorola в следующем году.

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