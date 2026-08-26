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Bloomberg: Германию ждут многомиллиардные траты из-за низких запасов газа

Bloomberg: Германию ждут многомиллиардные траты из-за низких запасов газа

Германия может столкнуться с многомиллиардными расходами из-за неготовности к резким похолоданиям. Такой прогноз дали аналитики Bloomberg, обратив внимание на низкий уровень заполнения газовых хранилищ страны.

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