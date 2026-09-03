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Онколог развеял популярный миф о связи сахара и рака

Онколог развеял популярный миф о связи сахара и рака

Сахар сам по себе не является канцерогеном и не заставляет раковые клетки расти. Об этом главный онколог Алтайского края и главврач регионального онкодиспансера Игорь Вихлянов заявил в беседе с aif.

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