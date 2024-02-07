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В Госдуме заявили о распространении в РФ «вируса доносительства»

В Госдуме заявили о распространении в РФ «вируса доносительства»

В России распространяется «вирус доносительства», и с этим надо бороться. Такое заявление сделала заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» в Государственной думе Сардана Авксентьева, пост опубликован в Telegram.

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Татьяна Бушмелева
Ну да ну да.... Более актуальных вопросов в жизни то и нет для новых людей...
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