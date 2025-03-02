Проект «Потерялся? Не уходи!» действует в метро Москвы и помогает потерявшимся детям

Проект «Потерялся? Не уходи!» был запущен в 2021 году в метро и МЦК. Проект предусматривает алгоритм действий потерявшегося ребенка, специальное место ожидания и буклеты с информацией о том, как действовать в сложной ситуации.
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