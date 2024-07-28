1. Зелёные добрались до вековых олимпийских традиций, которые теперь легко отменяются как идеологически неугодные (ссылка): Глава организационного комитета Игр-2024 Тони Эстанге признался, что в главном факеле в Париже не будет гореть олимпийский огонь.
Отказ от олимпийского огня, проблемы европейских нефтяников и экспорт металлов из России в Евросоюз
Комментарии
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лл
лина любимцева
Евросоюзу нужен металл из России, чтобы было из чего делать танки против России... ЭТО БЫ СТАЛИН ТОРГОВАЛ С ГИТЛЕРОМ МЕТАЛЛОМ ВО ВРЕМЯ ВОВ!! Что вообще происходит в России? КТО У ВЛАСТИ?!! ПРИБЫЛЬ?!!
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1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Эти запасливые западные эксперты , всё жалели свои залежи газа и нефти и брали войной и хитростью в чужих землях , уничтожая мирных граждан , а своё горело в это время в жерлах вулканов . Искать надо было раньше и разрабатывать
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1 час.
ninikooo Митусова
Обойдутся без нашего металла. Пусть веселятся на своих Игрищах- позорище!!!
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28 мин.
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