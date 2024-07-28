Отказ от олимпийского огня, проблемы европейских нефтяников и экспорт металлов из России в Евросоюз

лл лина любимцева Евросоюзу нужен металл из России, чтобы было из чего делать танки против России... ЭТО БЫ СТАЛИН ТОРГОВАЛ С ГИТЛЕРОМ МЕТАЛЛОМ ВО ВРЕМЯ ВОВ!! Что вообще происходит в России? КТО У ВЛАСТИ?!! ПРИБЫЛЬ?!!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Эти запасливые западные эксперты , всё жалели свои залежи газа и нефти и брали войной и хитростью в чужих землях , уничтожая мирных граждан , а своё горело в это время в жерлах вулканов . Искать надо было раньше и разрабатывать