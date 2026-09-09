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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о Моуринью: «Когда тренер дарит доверие и страсть, то не хочешь его подвести. Жозе привносит множество позитивных вещей – он заставляет тебя чувствовать себя особенным»

Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе поделился эмоциями о работе с главным тренером команды Жозе Моуринью .

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