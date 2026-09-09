В США рассказали о скорой встрече Трампа и Путина

Администрация Соединенных Штатов Америки не исключает возможности скорого проведения новой двусторонней встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
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