Часть электричек Савеловского направления с 17 февраля проследует по новому расписанию

С 17 по 25 февраля часть поездов на Савеловском направлении первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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