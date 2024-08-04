Признавшийся в атаке на аэродром Дягилево подрывник Сидики* изъявил желание пойти на СВО

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Гражданин России и Италии Руслан Сидики*, признавшийся в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области, заявил, что готов искупить вину кровью.
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