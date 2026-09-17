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Газета.ру

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Экс-президент "Локомотива" Наумов: ничего хорошего команду не ждет

Экс-президент "Локомотива" Наумов: ничего хорошего команду не ждет

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что команду не ждет ничего хорошего в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

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