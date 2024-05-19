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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» считает, что 60 млн евро за Йоро – слишком много с учетом года контракта. Клуб ждет действий от защитника «Лилля» и агента Мендеша

«Мадрид» интересуется 18-летним центральным защитником «Лилля», но готов подписать его только на приемлемых для себя условиях.

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