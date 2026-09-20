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Флери о «Монреале»: «Клуб продлил лидеров на долгий срок и сравнительно дешево. В «Питтсбурге» это долго было ключевым фактором – Кросби, Малкин и Летанг получали меньше, чем могли бы»

Бывший вратарь « Питтсбурга » Марк-Андре Флери считает, что нынешняя ситуация в « Монреале » напоминает о «Пингвинс» его времен.

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