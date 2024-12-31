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Путин поручил повысить рождаемость и преодолеть демографический кризис

Путин поручил повысить рождаемость и преодолеть демографический кризис

Владимир Путин, президент Российской Федерации, поставил задачу перед правительством, Банком России и региональными властями разработать и реализовать меры по улучшению демографической ситуации и повышению рождаемости к 2025 году.

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