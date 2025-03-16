«Рискует не усидеть на двух стульях» Илон Маск хочет влиять на Трампа и политику США. Почему это убивает его легендарную Tesla?

Активные действия Маска на политической арене стали негативно сказываться на его бизнесе. Госслужащих возмутила жесткая риторика миллиардера на посту главы департамента по правительственной эффективности, а масла в огонь подлили поддержка «ультраправых» партий и дружба с Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии