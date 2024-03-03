Совет директоров «Барсы» обеспокоен из-за бюджета и требует ясности по поводу денег от финансовых рычагов (Diario Sport)

Как сообщает Diario Sport, в совете директоров «Барселоны» есть обеспокоенность по поводу того, удастся ли клубу уложиться в бюджет, руководители хотят ясности относительно денег, которые еще должны поступить от продажи Barca Studios – это один из финансовых рычагов клуба.