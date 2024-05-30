В екатеринбургском зоопарке появился долгожданный малыш капибара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая, ФедералПресс. Зоопарк Екатеринбурга поделился радостной новостью. Ко Дню защиты детей в нем появился шестимесячный малыш капибара, который приехал в столицу Среднего Урала из Санкт-Петербурга.
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