Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Боевые силы противника были обнаружены с помощью беспилотников В Министерстве обороны России сообщили, что артиллерия тульских десантников пресекла попытку прорыва украинской боевой техники в Глушковский район Курской области.
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