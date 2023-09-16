Теперь стала понятна настойчивость хохлов в самоубийственных заплывах на лодках по Чёрному морю

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Атака на Севастополь Многие считают что мы прозевали массированный удар ракетами по Севастополю, однако мозаика частично собралась из открытых источников.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну вопрос возникает один, а сколько можно учиться специалистам МО воевать и предусматривать  действия  врага, если даже мне как говорят некоторые граждане, диванно-кресельному спецу многое ясно КАК и что нужно делать или такие действия находятся в ведении главкома......
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11 час.
Лидия
Вам надо выползти из своего кресла, взять автомат в руки и пойти повоевать, и на месте станет всё понятно.
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8 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а ты читать то хоть умеешь, прочти по новой ЧТО я написал, а когда критику на кого то наводишь, нужно мордочку лица хотя бы показывать, да и вместо лидии может оказаться какая нибудь хохляцкая шмудия!! вот так как то .....
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7 час.

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