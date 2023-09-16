Теперь стала понятна настойчивость хохлов в самоубийственных заплывах на лодках по Чёрному морю

ВЛАДИМИР ЛАПИН ну вопрос возникает один, а сколько можно учиться специалистам МО воевать и предусматривать действия врага, если даже мне как говорят некоторые граждане, диванно-кресельному спецу многое ясно КАК и что нужно делать или такие действия находятся в ведении главкома......

Лидия Вам надо выползти из своего кресла, взять автомат в руки и пойти повоевать, и на месте станет всё понятно.