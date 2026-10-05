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Пронедра

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Покрова, почему люди забывают про истинный смысл праздника

Покрова, почему люди забывают про истинный смысл праздника

Почему праздник Покрова часто путают с природными явлениями, но он не про первый снег, и не про обязательное писание в этот день.

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