Ограничения на полёты ввели во Внуково, Домодедово и Жуковском

На подлёте к Москве сбили БПЛА.Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили на подлёте к Москве поздно вечером 3 апреля, в связи с чем в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили приём и отправку авиарейсов.