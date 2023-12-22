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Суд в Новосибирске арестовал главу Южно-Сибирского управления Росприроднадзора

Суд в Новосибирске арестовал главу Южно-Сибирского управления Росприроднадзора

Известия/Александр Казаков Центральный районный суд в Новосибирске арестовал главу Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова, которого обвиняют в пособничестве в растрате, связанном с его прежним местом работы в МЧС.

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