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Аргументы недели

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Доходы Петербурга в 2027 году впервые превысят отметку в 1,5 трлн рублей

Доходы Петербурга в 2027 году впервые превысят отметку в 1,5 трлн рублей

Расходы бюджета Санкт-Петербурга на 2027 год составят 1,6 триллиона рублей, а доходы впервые превысят 1,5 триллиона.

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