Монархи тоже люди: Скандальные фотографии знаменитостей, которые они предпочли бы не видеть

Фотографии Макса Баттерворта. Фотограф Макс Биаттерворт на днях издал целую пачку своих фотографий, на которых изображены знаменитости (включая Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри) после целой ночи гуляний в барах, клубах или вечеринках в отелях.
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