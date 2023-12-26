Монархи тоже люди: Скандальные фотографии знаменитостей, которые они предпочли бы не видеть

С нами не соскучишься!

Фотографии Макса Баттерворта. Фотограф Макс Биаттерворт на днях издал целую пачку своих фотографий, на которых изображены знаменитости (включая Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри) после целой ночи гуляний в барах, клубах или вечеринках в отелях.