Проект приказа РКН о регистрации блогеров пропал с портала правовых актов

Порядок ведения реестра был опубликован 5 сентября Как ранее сообщала «Парламентская газета», около восьми часов вечера 5 сентября РКН опубликовал порядок ведения реестра популярных блогов и каналов в мессенджерах с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков.