Тыву и Алтай соединит новый туристический маршрут

Это поможет развитию внутреннего туризма в России До 2030 года планируется создать автомобильный маршрут, который соединит Республику Тыва (через село Кызыл-Хая) и Республику Алтай (через населённый пункт Кош-Агач).
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