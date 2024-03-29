Учёные из Великобритании разработали новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Учёные из Лидсского и Ланкастерского университетов Великобритании представили инновационный метод борьбы с болезнью Альцгеймера — неизлечимым нейродегенеративным заболеванием, характеризующимся ухудшением функций нейронов в мозге.
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