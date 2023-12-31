Эксперты объяснили прямую причастность Запада к обстрелу центра Белгорода @ кадр из видео Tекст: Андрей Резчиков Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц - Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами.
К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад
Комментарии
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Геннадий Бережнов
К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад и что тут нового давно общеизвестно. Хватит душу терзать, не можем отвечать, так уж молчите. Эти ракеты то везут по Ж/Д по мостам и туннелям на Западе "У" но и тут мы не можем - тогда чего говорить.
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