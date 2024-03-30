Глава МИД Ирана указал на изолированность Израиля

Израиль оказался в изоляции, в то время как Палестина пользуется поддержкой других стран. Об этом 30 марта заявил глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с лидером палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) Зиядом ан-Нахалой в Тегеране.