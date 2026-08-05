В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские из Брянска организовали для подростков мастер-класс по катанию на коньках

Брянские стражи правопорядка совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Брянской области продолжают проведение мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».
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