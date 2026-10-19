Персонаж мультсериала «Симпсоны» Апу Нахасапимапетилон впервые за почти 10 лет произнес реплики в новом эпизоде под названием «Возмездие» (The Revengening), который вышел 18 октября на телеканале Fox.
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