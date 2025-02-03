Короткие займы: что будет с микрокредитованием в этом году

В декабре доля микрозаймов в общем объеме выдачи кредитов населению достигла рекорда. С чем связан всплеск спроса к коротким займам «до зарплаты», как банки перенаправляют «отказников» в свои МФО и что будет происходить на рынке микрокредитования в 2025 году, выясняли «Известия».