Когда ждать стабилизации ситуации с гибелью лебедей на озере Караколь?

Руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Темирбек Нуртазин на сегодняшнем брифинге в ЦОК МО рассказал о текущей ситуации с массовой гибелью лебедей-шипунов на озере Караколь, а также о том, когда ждать ее стабилизации.