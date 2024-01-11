Когда ждать стабилизации ситуации с гибелью лебедей на озере Караколь?

Руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Темирбек Нуртазин на сегодняшнем брифинге в ЦОК МО рассказал о текущей ситуации с массовой гибелью лебедей-шипунов на озере Караколь, а также о том, когда ждать ее стабилизации.
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